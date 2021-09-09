В Грузии вооружённый человек ворвался в здание банка

В МВД Грузии заявили, что вооружённый мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахети.

«Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. По предварительной информации, в филиал Банка Грузии ворвался вооружённый человек. Сотрудники полиции сразу же после поступления сообщения о нападении в режиме неотложного реагирования огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию», — заявили в ведомстве.

В МВД утверждают, что «проводятся все необходимые оперативные и неотложные мероприятия».

Ведомство призывает работников СМИ соблюдать меры безопасности и подчиняться требованиям полиции.

В апреле сообщалось, что в Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники посетителей филиала Банка Грузии в районе Авлабари. Позднее он был задержан.