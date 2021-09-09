В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка

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Губернатор региона Кахетия Ираклий Шиошвили заявил, что все заложники освобождены из здания филиала Банка Грузии.
В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка
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Об этом сообщает Sputnik Грузия в своём Telegram-канале.

«У него больше нет заложников. В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождёмся результата. Сейчас он один находится в банке», — сказал он.

Шиошвили добавил, что правоохранительные органы продолжают переговоры с мужчиной.

Ранее в МВД Грузии заявили, что вооружённый мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахетия.

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