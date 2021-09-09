Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом.
Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом
  • Reuters

«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

На встрече Путин отметил, что попросил Лукашенко приехать в Москву, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программы развития Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о попытке «наката» Запада на Россию через Белоруссию.

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