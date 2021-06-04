Лукашенко заявил о попытке «наката» Запада на Россию через Белоруссию

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Недружественные действия Запада в отношении Минска объясняются интересами конкуренции и попыткой дотянуться до России через Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о попытке «наката» Запада на Россию через Белоруссию
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошёл огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не может превратиться в Украину.

«Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идёт этот накат», — пояснил он.

Белорусский лидер также объяснил действия Запада интересами конкуренции.

«Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает... Это прежде всего обычная конкуренция», — сказал он.

Ранее Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил о попытке Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.

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