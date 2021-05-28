Лукашенко заявил о попытке вновь раскачать ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил о попытке Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.

«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмём и мы», — сказал Лукашенко в Сочи на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.

26 мая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале подготовки к новой активной фазе протестных акций в республике.

Позднее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изложила в письме Светлане Тихановской «экономический план для демократической Белоруссии».