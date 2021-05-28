Лукашенко заявил о попытке вновь раскачать ситуацию в Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил о попытке Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.
Лукашенко заявил о попытке вновь раскачать ситуацию в Белоруссии
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмём и мы», — сказал Лукашенко в Сочи на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.

26 мая экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале подготовки к новой активной фазе протестных акций в республике.

Позднее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изложила в письме Светлане Тихановской «экономический план для демократической Белоруссии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить