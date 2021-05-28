Глава ЕК отправила Тихановской «экономический план для демократической Белоруссии»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изложила в письме экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской «экономический план для демократической Белоруссии».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Ану Пизонеро.

«Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая своё уважение и восхищение», — сообщила она.

По её словам, фон дер Ляйен «изложила в письме экономический план поддержки демократической Белоруссии объёмом до €3 млрд, который представлен сегодня Совету ЕС».

Ранее фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявила, что ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на сумму €3 млрд.