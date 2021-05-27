Постпред России назвал чудовищными действия ЕС по Белоруссии

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.
Постпред России назвал чудовищными действия ЕС по Белоруссии
  • РИА Новости

На вопрос о том, как он оценивает эти действия, Чижов ответил: «Как странные и чудовищные».

«Я думаю, такая оценка не является преувеличением, потому что в позиции стран Запада — не только Евросоюза — трудно найти элементарную логику», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил введения санкций в отношении поставок газа через территорию Белоруссии в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить