Постпред России назвал чудовищными действия ЕС по Белоруссии

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.

На вопрос о том, как он оценивает эти действия, Чижов ответил: «Как странные и чудовищные».

«Я думаю, такая оценка не является преувеличением, потому что в позиции стран Запада — не только Евросоюза — трудно найти элементарную логику», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил введения санкций в отношении поставок газа через территорию Белоруссии в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair.