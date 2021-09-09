МИД Украины: 159 граждан страны попросили об эвакуации из Афганистана

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На Украине ведётся работа над организацией дополнительных вывозных рейсов из Афганистана — ещё 159 граждан страны изъявили желание вернуться на родину, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
МИД Украины: 159 граждан страны попросили об эвакуации из Афганистана
  • Reuters

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

«Сейчас на территории Афганистана находятся 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определённых дружественных нам стран, которые имеют связь с талибами* для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — сказал министр иностранных дел Украины.

Он отметил, что обратившиеся с просьбой об эвакуации граждане не относятся к группам риска, для безопасности которых имеется серьёзная угроза.

«Это не журналисты, не представители международных организаций или активисты, бывшие чиновники или члены их семей», — подчеркнул Кулеба.

В ведомстве ранее сообщили, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.

На прошлой неделе запрос об эвакуации из республики подали около 200 украинцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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