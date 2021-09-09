МИД Украины: 159 граждан страны попросили об эвакуации из Афганистана
- Reuters
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
«Сейчас на территории Афганистана находятся 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определённых дружественных нам стран, которые имеют связь с талибами* для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы», — сказал министр иностранных дел Украины.
Он отметил, что обратившиеся с просьбой об эвакуации граждане не относятся к группам риска, для безопасности которых имеется серьёзная угроза.
«Это не журналисты, не представители международных организаций или активисты, бывшие чиновники или члены их семей», — подчеркнул Кулеба.
В ведомстве ранее сообщили, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.
На прошлой неделе запрос об эвакуации из республики подали около 200 украинцев.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.