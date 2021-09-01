Глава МИД Украины: около 200 украинцев попросили эвакуацию из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ещё около 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана.

По словам министра, ситуация с количеством желающих постоянно меняется.

«Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолёте, потому что появилась такая возможность», — приводит издание «Громадське» слова Кулебы.

Он подчеркнул, что «никто не будет брошен на произвол судьбы».

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.