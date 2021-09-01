Глава МИД Украины: около 200 украинцев попросили эвакуацию из Афганистана
По словам министра, ситуация с количеством желающих постоянно меняется.
«Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолёте, потому что появилась такая возможность», — приводит издание «Громадське» слова Кулебы.
Он подчеркнул, что «никто не будет брошен на произвол судьбы».
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.