МИД Украины рассказал о дальнейших шагах по эвакуации из Афганистана

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.

«Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула», — приводит УНИАН слова спикера МИД Украины Олега Николенко.

Он отметил, что риски безопасности в стране продолжают расти.

Отмечается, что за последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана.

29 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина вывезла из Афганистана свыше 700 человек и завершила эвакуацию граждан из республики.