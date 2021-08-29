Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина вывезла из Афганистана свыше 700 человек и завершила эвакуацию граждан из республики.

Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

«За время этой... операции только нашим государством спасены более 700 человек», — сообщил Подоляк, отметив, что всего было совершено шесть гуманитарных рейсов.

По его мнению, осложнение ситуации в Афганистане не позволяет продолжать эвакуацию.

Подоляк уточнил, что на борту самолётов в Киев были доставлены 80 украинцев, 100 человек, имеющих вид на жительство в стране, и десятки сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане.

26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

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