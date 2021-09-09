Белоруссия пригласила международных наблюдателей на учения «Запад-2021»

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов заявил, что белорусская сторона пригласила международных наблюдателей на учения «Запад-2021».

Об этом говорится на сайте белорусского оборонного ведомства.

«Несмотря на то что в соответствии с Венским документом приглашение наблюдателей на учение «Запад-2021» не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ», — сказал он.

Воинов добавил, что приглашения для участия в наблюдении за учением были также направлены представителям ряда государств и международных организаций, в частности ООН, Международному комитету Красного Креста, представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии.

«Кроме того, для наблюдения и освещения в средствах массовой информации активной фазы ССУ «Запад-2021» аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 иностранных», — отметил он.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и «слаживания» собственных ВС.