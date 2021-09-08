МИД России выразил протест послу Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

МИД России выразил протест послу Эстонии Маргусу Лайдре из-за отказа в визе российскому дипломату.

«8 сентября послу Эстонии в Москве М. Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа с. г. в визе российскому дипломату», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

30 августа стало известно, что МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из России.

7 июля стало известно, что Эстония вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике.