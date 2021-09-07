Президент Казахстана снял с должности министра энергетики
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- РИА Новости
«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.
В конце августа Токаев назначил министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова.
Предыдущий министр обороны Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после пожара и взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.