Президент Казахстана снял с должности министра энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева, назначив его главой Мангистауской области, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

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РИА Новости

«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в тексте указа. В конце августа Токаев назначил министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова. Предыдущий министр обороны Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после пожара и взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.