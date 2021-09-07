Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами

На Украине предложили США создать между странами зону свободной торговли — власти Киева считают, что это принесёт стране средства, которые помогут вести войну, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США... Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги», — приводит ТАСС слова министра в эфире телеканала ICTV.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, средства необходимо зарабатывать за счёт сильной экономики, а это позволит создавать резервы, которые можно будет потом потратить на сферу обороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Таким образом, общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

Кроме того, первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве между странами.