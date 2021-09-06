Власти США прокомментировали приговор Знаку и Колесниковой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают «политически мотивированным и позорным» обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

По словам Блинкена, «Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку».

Ранее Минский областной суд огласил приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Члены координационного совета белорусской оппозиции признаны виновными по трём статьям УК Белоруссии и приговорены к десяти и 11 годам колонии соответственно. Согласно данным белорусской прокуратуры, они вместе с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

Адвокаты не согласны с приговором и намерены обжаловать его в Верховном суде в ближайшие десять дней.

В ЕС назвали приговор Колесниковой и Знаку необоснованным.