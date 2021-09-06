В ЕС назвали приговор Колесниковой и Знаку необоснованным

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Евросоюз сожалеет в связи с приговорами членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В ЕС назвали приговор Колесниковой и Знаку необоснованным
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как заявили европейские дипломаты, оппозиционеров «судили по необоснованным обвинениям».

«ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», — отмечается в тексте.

Брюссель призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных в Белоруссии».

Суд в Минске приговорил Знака и Колесникову к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Согласно данным белорусской прокуратуры, вместе с иными лицами они вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

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