В ЕС назвали приговор Колесниковой и Знаку необоснованным

Евросоюз сожалеет в связи с приговорами членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Как заявили европейские дипломаты, оппозиционеров «судили по необоснованным обвинениям».

«ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», — отмечается в тексте.

Брюссель призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных в Белоруссии».

Суд в Минске приговорил Знака и Колесникову к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Согласно данным белорусской прокуратуры, вместе с иными лицами они вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.