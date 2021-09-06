Спикер Рады прокомментировал идею сменить название Украины
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«Иногда лучше жевать, чем говорить. Действительно, Украина сегодня нуждается в изменениях, реформах, но точно она не нуждается в смене названий. Мы с вами живём в государстве Украина, потому что это устраивает 99% наших граждан», — приводит ТАСС его слова.
Разумков отметил, что ему ничего не известно о том, что законопроект об изменении названия государства якобы готовится в офисе президента. Он выразил надежду, что это фейк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила название «Укрусь» в ответ на идею офиса президента Украины Зеленского.
Подробнее — в материале RT.