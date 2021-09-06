Спикер Рады прокомментировал идею сменить название Украины

Спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал инициативу советника президента Украины Алексея Арестовича сменить название государства на «Русь-Украина».

«Иногда лучше жевать, чем говорить. Действительно, Украина сегодня нуждается в изменениях, реформах, но точно она не нуждается в смене названий. Мы с вами живём в государстве Украина, потому что это устраивает 99% наших граждан», — приводит ТАСС его слова.

Разумков отметил, что ему ничего не известно о том, что законопроект об изменении названия государства якобы готовится в офисе президента. Он выразил надежду, что это фейк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила название «Укрусь» в ответ на идею офиса президента Украины Зеленского.

Подробнее — в материале RT.