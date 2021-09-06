Минск уведомил о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки

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Минск уведомил посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев.
Минск уведомил о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
  • Reuters

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Маскалев, Викхольм не обращалась с просьбой о встрече с консулом, однако российская сторона запросила консульский доступ и представители генконсульства с ней встретились.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В конце августа представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыли в Белоруссию для расследования инцидента.

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