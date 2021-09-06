Минск уведомил о задержании обвиняемой в клевете на Лукашенко россиянки
- Reuters
«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Маскалев, Викхольм не обращалась с просьбой о встрече с консулом, однако российская сторона запросила консульский доступ и представители генконсульства с ней встретились.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В конце августа представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыли в Белоруссию для расследования инцидента.