Казахстанские военные прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2021»

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Военные из Казахстана прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2021».
Казахстанские военные прибыли в Белоруссию на учения «Запад-2021»
  • ©Минобороны Казахстана

«Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021», — говорится в Telegram-канале белорусского Минобороны.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в начале августа пригласил военных из Казахстана принять участие в учениях.

Манёвры пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных ВС.

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