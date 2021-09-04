Аналитик прокомментировал слова Яценюка о «вине» России в состоянии ГТС Украины

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Полина Полетаева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление экс-премьера Украины Арсения Яценюка о том, что Россия стремится превратить газотранспортную систему Украины в металлолом.

«По большому счёту Украина сама шла к этому и до сих пор идёт семимильными шагами. И в том числе делая подобные заявления, она тоже этому способствует. И это вместо того, чтобы сказать: «Мы деполитизируем эту тему, мы будем конкурировать как за обычную экономическую услугу, мы будем повышать качество прокачки, будем снижать тариф», — рассказал Юшков.

Он отметил, что на Украине очень высокие тарифы на прокачку газа.

«На Украине подход такой: «Надо отжать с России и «Газпрома» как можно больше сейчас, а дальше будет то, что будет». И именно политизация и такой подход приводят к тому, что она (газотранспортная система. — RT) может превратиться в металлолом... И тем более о каком металлоломе речь, когда им собственных потребителей надо снабжать по этой трубе. Труба, в том или ином виде, в любом случае нужна для газоснабжения самой Украины. Или Яценюк решил вообще всех украинцев отключить от газа? Поэтому это исключительно внутриукраинская история», — уверен аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что Яценюк заявил о превращении газотранспортной системы Украины в металлолом.

Также, по его словам, Украина должна отстаивать подписание трёхстороннего договора о транзите российского газа, третьей стороной в котором станет ЕС.

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