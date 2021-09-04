В «Нафтогазе» прокомментировали режим работы «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что ряд инстанций не разрешат газопроводу «Северный поток — 2» работать в коммерческом режиме.

«В коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор», — приводит РИА Новости сообщение Витренко.

Он также добавил, что «это ещё должно быть подтверждено Еврокомиссией».

Витренко отметил, что для получения сертификации оператор «Северного потока — 2» обязан «подтвердить полное соответствие европейскому праву», что якобы невозможно.

По его словам, технически проект будет достроен в предстоящие недели.

Ранее Витренко заявлял, что Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС.