В Совфеде прокомментировали заявление Арестовича о Минских соглашениях

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».

«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — считает сенатор.

По мнению Джабарова, визит Зеленского в Вашингтон показал, что «американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины».

Также он предположил, что подобные заявления приведут к тому, что страны — гаранты соглашений, то есть Германия и Франция, просто отвернутся от Украины.

«И Украина останется один на один со своими проблемами. Я надеюсь, что страны-гаранты выработают какой-то общий критерий, чтобы заставить Украину исполнять Минские соглашения», — добавил Джабаров.

Ранее Арестович заявил, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».