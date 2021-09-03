Киевский суд обязал полицию открыть дело из-за нападения на Порошенко

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Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу депутата киевского совета от фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» Виктора Кононенко и обязал полицию открыть уголовное дело по факту нападения на бывшего украинского лидера.
Киевский суд обязал полицию открыть дело из-за нападения на Порошенко
  • Reuters

«Поздравляю всех нас с маленькой победой! Печерский райсуд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления Нацполиции в городе Киеве и обязал их зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля», — написал Кононенко на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко облили зелёнкой в Киеве возле входа на станцию метро «Крещатик», когда тот направлялся к зданию кабмина.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию, отметил, что заявления экс-президента страны о причастности к нападению действующего украинского лидера Владимира Зеленского не соответствуют действительности

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