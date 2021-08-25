В офисе Зеленского высказались по факту нападения с зелёнкой на Порошенко

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал нападение с зелёнкой на экс-президента Украины Петра Порошенко.
В офисе Зеленского высказались по факту нападения с зелёнкой на Порошенко
  • Reuters

Как он отметил в беседе с Liga.net, обвинения Порошенко в том, что к инциденту причастен лично президент Украины Владимир Зеленский, стремящийся якобы остановить таким образом его политическую деятельность, не соответствуют действительности.

Как добавил Подоляк, заявления экс-президента страны «нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий».

Вместе с этим он заявил, что, по его мнению, Порошенко использовал «столь откровенно хулиганский повод», чтобы перебить парадную повестку отмечавшегося в это время Дня независимости Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко облили зелёнкой в Киеве возле входа на станцию метро «Крещатик», когда тот направлялся к зданию кабмина.

Позднее стало известно, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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