В офисе Зеленского высказались по факту нападения с зелёнкой на Порошенко
- Reuters
Как он отметил в беседе с Liga.net, обвинения Порошенко в том, что к инциденту причастен лично президент Украины Владимир Зеленский, стремящийся якобы остановить таким образом его политическую деятельность, не соответствуют действительности.
Как добавил Подоляк, заявления экс-президента страны «нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий».
Вместе с этим он заявил, что, по его мнению, Порошенко использовал «столь откровенно хулиганский повод», чтобы перебить парадную повестку отмечавшегося в это время Дня независимости Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко облили зелёнкой в Киеве возле входа на станцию метро «Крещатик», когда тот направлялся к зданию кабмина.
Позднее стало известно, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.