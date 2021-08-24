«СТРАНА.ua»: Порошенко облили зелёнкой в центре Киева

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева.
«СТРАНА.ua»: Порошенко облили зелёнкой в центре Киева
  • Reuters

«Порошенко облили зелёнкой возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к кабмину», — говорится в сообщении Telegram-канала издания «СТРАНА.ua».

На видео, которое опубликовало издание, на лице и одежде экс-президента видны следы зелёнки, он общается с полицией.

Перед инцидентом Порошенко принял участие в «Марше защитников Украины», устроенном в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.

Ранее Порошенко назвал жителей Украины «украинской политической нацией», у которой есть собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также «отношение к правам человека».

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