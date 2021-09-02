Песков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.