Песков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.
Песков прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
  • Reuters

«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.

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