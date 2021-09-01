В Киеве подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского на «высоком уровне»
Как пишет агентство, политик не уточнил, в какой стране может состояться саммит, однако отрицательно ответил на вопрос о том, может ли местом встречи стать Москва.
Он также не ответил на вопрос о сроках проведения переговоров.
В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по подготовке встречи президентов пока нет.
В Кремле отмечали, что российский президент готов вести диалог с украинским лидером, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.