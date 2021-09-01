В Киеве подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского на «высоком уровне»

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Подготовка встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт на «высоком уровне». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Украины Алексея Любченко.

Как пишет агентство, политик не уточнил, в какой стране может состояться саммит, однако отрицательно ответил на вопрос о том, может ли местом встречи стать Москва.

Он также не ответил на вопрос о сроках проведения переговоров.

В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подвижек по подготовке встречи президентов пока нет.

В Кремле отмечали, что российский президент готов вести диалог с украинским лидером, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.

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