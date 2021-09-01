Лукашенко назвал примерные сроки подписания союзных программ с Россией

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сроки подписания союзных программ с Россией.
Лукашенко назвал примерные сроки подписания союзных программ с Россией
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (переговоры Путина и Лукашенко назначены на 9 сентября. — RT), то 10—11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее сообщил, что лидеры стран на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции.

Также Семашко сообщил, что Москва и Минск подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить