Лукашенко назвал примерные сроки подписания союзных программ с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сроки подписания союзных программ с Россией.

«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (переговоры Путина и Лукашенко назначены на 9 сентября. — RT), то 10—11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко ранее сообщил, что лидеры стран на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции.

Также Семашко сообщил, что Москва и Минск подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске.