Президент Казахстана потребовал обеспечить безопасность на складах боеприпасов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от Минобороны страны принять меры по обеспечению безопасности на складах боеприпасов.
Президент Казахстана потребовал обеспечить безопасность на складах боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Верховный главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов хранения вдали от населённых пунктов», — говорится в сообщении по итогам совещания с руководящим составом ведомства, в ходе которого Токаев представил вновь назначенного министра Мурата Бектанова.

По словам Токаева, средства на соответствующие цели должны быть предусмотрены в Национальном проекте «Безопасная страна».

Ранее Министерство обороны Казахстана учредило комиссию, которая проверит условия хранения боеприпасов на всех объектах вооружённых сил страны.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По последним данным, число жертв ЧП достигло 15.

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