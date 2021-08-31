Песков призвал дождаться заявлений Путина и Лукашенко по дорожным картам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о программе интеграции России и Белоруссии, призвал дождаться заявлений глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по соответствующей теме.
Песков призвал дождаться заявлений Путина и Лукашенко по дорожным картам
  • РИА Новости

«Единственное, на что также хочу обратить ваше внимание, — на то, что уже на протяжении нескольких лет правительства двух стран с участием, кстати, глав государств предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих вот программ. Удалось существенно продвинуться, насколько, как и в чём, давайте всё-таки дождёмся глав государств, не будем забегать вперёд», — заявил Песков.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции.

Также Семашко сообщил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске.

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