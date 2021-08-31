В Минобороны Белоруссии рассказали о совместных с Россией учениях

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В Брестской области проводятся совместные тактико-специальные учения российских и белорусских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
В Минобороны Белоруссии рассказали о совместных с Россией учениях
  • РИА Новости

Отмечается, что манёвры проводятся на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

«Цели учения — совершенствовать практические навыки командиров и должностных лиц штабов в организации выполнения задач инженерного обеспечения, а также улучшить слаженность инженерных подразделений в выполнении задач инженерного обеспечения при подготовке боевых действий», — приводит БЕЛТА заявление.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что стратегические учения «Запад-2021» в сентябре будут носить оборонительный характер.

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