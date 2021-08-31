В Минобороны Белоруссии рассказали о совместных с Россией учениях
- РИА Новости
Отмечается, что манёвры проводятся на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.
«Цели учения — совершенствовать практические навыки командиров и должностных лиц штабов в организации выполнения задач инженерного обеспечения, а также улучшить слаженность инженерных подразделений в выполнении задач инженерного обеспечения при подготовке боевых действий», — приводит БЕЛТА заявление.
Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что стратегические учения «Запад-2021» в сентябре будут носить оборонительный характер.