В Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения

В Белоруссии стартовали совместные с Россией тыловые учения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны республики.

Отмечается, что учение включает в себя два этапа.

«Главной целью учения является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооружённых сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что стратегические учения «Запад-2021» в сентябре будут носить оборонительный характер.

Начальник Генштаба белорусских вооружённых сил, первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщил, что около 12 800 военнослужащих примут участие в учениях «Запад-2021» на территории Белоруссии.