Журналисты закрытых по решению СНБО украинских СМИ обратились к Байдену

Сотрудники украинских медиа, закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе митинга передали через посольство США в Киеве обращение к президенту Соединённых Штатов Джо Байдену.

По информации ТАСС, журналисты призвали американского лидера обозначить его позицию в отношении «уничтожения свободы слова на Украине».

В демонстрации участвуют сотрудники трёх каналов на Украине («112 Украина», NEWSONE и ZIK), которые были закрыты в феврале из-за введения санкций против их владельца Тараса Козака.

На прошлой неделе стало известно о намерениях сотни журналистов закрытых на Украине СМИ устроить митинг около здания Национальной оперы в Киеве. Таким образом журналисты надеялись привлечь внимание участников форума «Крымская платформа» к ситуации с закрытием медиа в стране.

21 августа в украинском издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против него.