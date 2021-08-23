В Киеве сотни журналистов закрытых СМИ намерены устроить акцию протеста

Сотни журналистов закрытых на Украине СМИ намерены устроить митинг около здания Национальной оперы в Киеве.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что таким образом они надеются привлечь внимание участников форума «Крымская платформа» к ситуации с закрытием СМИ в стране.

По имеющимся данным, на митинг выйдут журналисты закрытых властью телеканалов «112 Украина», NEWSONE, ZIK, «Перший Незалежний».

Ранее блогер и глава украинской политсилы «Партия Шария» Ольга Шарий заявила о частичной блокировке издания sharij.net, соруководителем которого она является.

21 августа в украинском издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против него.