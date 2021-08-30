Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осужденную

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Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о новой сотруднице ведомства — ею оказалась женщина, приговорённая к пожизненному заключению.
Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осужденную
  • © minjust.gov.ua

«Как и обещал, рассказываю: пожизненника (а точнее, пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению украинского чиновника, работать надо всем работоспособным, а «сидеть на шее у государства крайне нежелательно». Он добавил, что в ситуации с пожизненным заключением это становится не просто способом заработка, но и ресоциализацией.

«Ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», — утверждает Малюська.

По информации СМИ, в апреле 2021 года на Украине открыли уголовное производство в отношении главы Минюста страны Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием.

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