На Украине открыли уголовное производство против главы Минюста Малюськи

На Украине открыли уголовное производство в отношении министра юстиции Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как сообщает издание, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением, котором говорилось об «умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчинёнными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании».

Также речь идёт о других 19 субъектах хозяйствования, говорится в материале.

Эти преступления предусмотрены ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование было начато 23 марта по решению суда, говорится в сообщении.