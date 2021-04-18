На Украине открыли уголовное производство против главы Минюста Малюськи

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На Украине открыли уголовное производство в отношении министра юстиции Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
На Украине открыли уголовное производство против главы Минюста Малюськи
  • © Denis Malyuska
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Как сообщает издание, 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением, котором говорилось об «умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчинёнными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании».

Также речь идёт о других 19 субъектах хозяйствования, говорится в материале.

Эти преступления предусмотрены ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование было начато 23 марта по решению суда, говорится в сообщении.

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