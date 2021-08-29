В Киргизии парламентские выборы назначены на 28 ноября

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты выборов депутатов парламента Киргизии на 28 ноября 2021 года.

«Указом президента 28 ноября текущего года определяется днём проведения выборов депутатов жогорку кенеша (Верховный совет. — RT) Кыргызской Республики нового созыва», — говорится на официальном сайте правительства Киргизии.

Депутаты будут избраны сроком на пять лет.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, в соответствии с которым изменён порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны.

В июле парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект о выборах депутатов, который предусматривает сокращение парламентариев с 120 до 90.