Парламент Киргизии одобрил законопроект о сокращении числа депутатов

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Парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект о выборах депутатов, который предусматривает сокращение парламентариев с 120 до 90.
Парламент Киргизии одобрил законопроект о сокращении числа депутатов
  • © Claudia Thaler/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

За законопроект проголосовали 107 из 109 присутствующих на заседании парламентариев.

Согласно новому закону, в следующем созыве парламента республики будут заседать только 90 человек.

В январе комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту ко второму чтению принять в целом законопроект об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

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