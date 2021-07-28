Парламент Киргизии одобрил законопроект о сокращении числа депутатов
- © Claudia Thaler/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
За законопроект проголосовали 107 из 109 присутствующих на заседании парламентариев.
Согласно новому закону, в следующем созыве парламента республики будут заседать только 90 человек.
В январе комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту ко второму чтению принять в целом законопроект об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.