Комитет Рады одобрил уменьшение числа депутатов в парламенте

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту ко второму чтению принять в целом законопроект об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Комитет по вопросам правовой политики решил пересмотреть своё заключение… предварительно одобрить поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины», — говорится в заключении комитета.

В феврале 2020 года Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.