Комитет Рады одобрил уменьшение числа депутатов в парламенте
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Комитет по вопросам правовой политики решил пересмотреть своё заключение… предварительно одобрить поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины», — говорится в заключении комитета.
В феврале 2020 года Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.