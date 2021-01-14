Комитет Рады одобрил уменьшение числа депутатов в парламенте

Короткая ссылка
Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту ко второму чтению принять в целом законопроект об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.
Комитет Рады одобрил уменьшение числа депутатов в парламенте
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Комитет по вопросам правовой политики решил пересмотреть своё заключение… предварительно одобрить поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины», — говорится в заключении комитета.

В феврале 2020 года Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить