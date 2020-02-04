Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
- Reuters
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
За соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов Рады.
Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев.
Уточняется, что также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.
В январе кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий.