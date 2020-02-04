Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

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Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
  • Reuters

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

За соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов Рады.

Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев.

Уточняется, что также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.

В январе кабмин Украины утвердил список не подлежащих приватизации предприятий.

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