В Киргизии вступил в силу закон о новом порядке проведения выборов

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, в соответствии с которым изменён порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Киргизии.

«Согласно внесённым в конституционный закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховный совет. — RT) Кыргызской Республики» изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе», — говорится в публикации.

Согласно тексту документа, парламент будет формироваться в соответствии со списками политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).

Закон вступает в силу с 27 августа.

В июле парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект о выборах депутатов, который предусматривает сокращение парламентариев с 120 до 90.

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