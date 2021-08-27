В Госдуме ответили на заявление Зеленского по поводу присутствия НАТО в Чёрном море

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу присутствия НАТО в Чёрном море.

«Президент Зеленский упорно цепляется за мысль о каких-то угрозах Украине в Чёрном море, для этого ему и НАТО нужно в регионе, и какие-то очередные партнёрства с соседями», — сказал депутат.

По его словам, украинский лидер хочет показать, «будто бы Россия в регионе для кого-то представляет угрозу».

«Так что это очередное публичное бахвальство украинского президента в рамках самим им, наверное, придуманной программы «Как НАТО нуждается в Украине». Думаю, что натовский флот будет присутствовать в Чёрном море и без просьб Зеленского, но ему хочется натянуть на себя майку лидера, который их сюда якобы позвал», — заключил Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.

Он также сказал, что вокруг Украины якобы нарастают военные угрозы.