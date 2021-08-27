В Госдуме ответили на заявление Зеленского по поводу присутствия НАТО в Чёрном море

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу присутствия НАТО в Чёрном море.
В Госдуме ответили на заявление Зеленского по поводу присутствия НАТО в Чёрном море
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Президент Зеленский упорно цепляется за мысль о каких-то угрозах Украине в Чёрном море, для этого ему и НАТО нужно в регионе, и какие-то очередные партнёрства с соседями», — сказал депутат.

По его словам, украинский лидер хочет показать, «будто бы Россия в регионе для кого-то представляет угрозу».

«Так что это очередное публичное бахвальство украинского президента в рамках самим им, наверное, придуманной программы «Как НАТО нуждается в Украине». Думаю, что натовский флот будет присутствовать в Чёрном море и без просьб Зеленского, но ему хочется натянуть на себя майку лидера, который их сюда якобы позвал», — заключил Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.

Он также сказал, что вокруг Украины якобы нарастают военные угрозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить