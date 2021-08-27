Токаев поручил создать комиссию по устранению последствий взрывов на складах с боеприпасами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать межведомственную комиссию, которая займётся устранением последствий взрывов в воинской части в Жамбылской области.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Глава государства провёл экстренное совещание... в ходе которого поручил создать межведомственную государственную комиссию. Комиссию возглавит заместитель премьер-министра Роман Скляр», — написал он.

Как добавил Уали, президент сообщил, что властями страны будут приняты все необходимые меры для социальной защиты семей погибших граждан и оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов в Казахстане.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли девять человек.