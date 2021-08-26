Зеленский поручил правительству подготовить проект о кибервойсках

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о создании кибервойск. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Зеленский поручил правительству подготовить проект о кибервойсках
  • Reuters

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства», — говорится в документе.

В соответствии с текстом кабмин должен «в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск».

В мае глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о скором создании национальных кибервойск.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировали данное заявление.

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