Зеленский поручил правительству подготовить проект о кибервойсках

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о создании кибервойск. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства», — говорится в документе.

В соответствии с текстом кабмин должен «в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск».

В мае глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о скором создании национальных кибервойск.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировали данное заявление.