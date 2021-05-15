Эксперты оценили возможность создания кибервойск на Украине

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировали возможность создания на Украине национальных кибервойск.

«Программисты, которые были на высоком уровне, сейчас превратились в полухакеров, и остатки этого потенциала, в том числе военно-технического, по сути, разграблены. Поэтому как это можно сделать (создать кибервойска. — RT) для Украины — я не очень понимаю. Своё программное обеспечение Украина как таковое не производит», — пояснил Подберёзкин.

По мнению эксперта, то, что украинские власти продекларировали, можно назвать «данью моде».

В свою очередь, Иван Мезюхо в беседе с RT выразил мнение, что создание кибервойск на Украине, вероятно, будет финансироваться или курироваться со стороны США.

«Вероятно, Украине нужны кибервойска для производства информационных диверсий... Нет ничего удивительного в подобного рода планах. Они, с почти что 100%-ной уверенностью, согласованы с США. Главный ресурс, который есть у Украины, — человеческий. Конечно, при создании кибервойск он понадобится. Но я думаю, что, когда структура будет создана, кураторами будут иностранные специалисты. Вероятно, Зеленский потребует денег у Запада на реализацию этой задумки», — заявил политолог.

Он также добавил, что подобного рода войска будут финансироваться и с помощью украинских налогоплательщиков.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании национальных кибервойск.