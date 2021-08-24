Президент Польши рассказал о медицинской помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Киеве, заявил, что власти Польши передали Украине ко Дню независимости медицинскую помощь на сумму около €4 млн.

Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

«21 грузовик, 127 т медицинского оборудования и других медицинских материалов, которые спасают жизни, на сумму порядка 18 млн злотых — в пересчёте на евро около 4 млн», — приводит ТАСС слова Дуды.

Он отметил, что помощь прибыла на Украину благодаря правительственному агентству стратегических резервов, правительственному центру безопасности, Фонду международной солидарности и почте Польши.

Ранее сообщалось, что Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности.