Президент Польши рассказал о медицинской помощи Украине

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Киеве, заявил, что власти Польши передали Украине ко Дню независимости медицинскую помощь на сумму около €4 млн.
Президент Польши рассказал о медицинской помощи Украине
  • Reuters

Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

«21 грузовик, 127 т медицинского оборудования и других медицинских материалов, которые спасают жизни, на сумму порядка 18 млн злотых — в пересчёте на евро около 4 млн», — приводит ТАСС слова Дуды.

Он отметил, что помощь прибыла на Украину благодаря правительственному агентству стратегических резервов, правительственному центру безопасности, Фонду международной солидарности и почте Польши.  

Ранее сообщалось, что Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить