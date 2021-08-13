Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности

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Польша продаст Украине 1,2 млн неиспользованных доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca с истекающим сроком годности. Об этом заявил в интервью радио RMF24 глава польского Минздрава Вальдемар Краска.
Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию — более 650 тыс. доз вакцины», — приводит ТАСС слова польского министра.

Он подчеркнул, что всего польская сторона планирует продать Украине 1,2 млн доз вакцины.

По его словам, недавние переговоры с украинским послом подтвердили заинтересованность Украины в закупке такого объёма препарата.

Главный санврач Украины Игорь Кузин ранее заявил, что отметка в 300 случаев штамма «дельта» в стране была пройдена 12 августа.

По состоянию на 11 августа, на Украине выявили 2 261 354 пациентов с COVID-19.

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