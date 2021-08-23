В Госдуме прокомментировали планы Зеленского по офисам «Крымской платформы»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT намерение президента Украины Владимира Зеленского открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

«У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды всё сводится к одному — «дайте нам деньги, дайте нам оружие»... Внутренняя политика у Зеленского тоже находится ниже плинтуса. Потому что в стране ничего не делается для того, чтобы увеличить доходы населения, поднять экономику. Всё работает только за счёт кредитов», — заявил депутат.

Водолацкий назвал не новой идею Зеленского открыть офисы в некоторых странах.

«Зеленский ничего нового не придумал, он повторяет те ошибки, которые делали в прежние годы, те ошибки, которые делал Янукович, который в 2014 году, поверив западным представителям, подписал так называемое длинное соглашение с оппозицией. На второй день началась гражданская война. Украина с завидной последовательностью наступает на одни и те же грабли», — сказал он.

Водолацкий подчеркнул, что всем, кто на своей территории хочет открыть эти офисы, нужно побывать в Крыму.

«От того, что где-то какая-то коморка откроется с большой надписью, что это некая платформа, ситуация на Украине не изменится. И волеизъявление людей Крыма не поменяется», — заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

По его словам, идея создания такой площадки возникла у него после переговоров в нормандском формате, где предложили не поднимать тему полуострова.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.