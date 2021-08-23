В Совфеде прокомментировали блокировку ряда сайтов российских компаний и СМИ на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.

«На редкость недемократичный президент. Они же много о демократии людям говорят. То есть президент, который на словах говорит о демократии, о свободе слова, но на деле всячески борется со свободой слова, с демократией», — заявил сенатор.

По его словам, Зеленский делает это для того, чтобы на Украине люди не знали правду о происходящем в Крыму и в России в целом.

«Не знали правду о том, что происходит на Украине. Он этой правды ужас как боится, потому что высказал намерения второй раз баллотироваться президентом Украины. Понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него практически никаких не будет. Поэтому блокирует сейчас и запрещает всё что можно», — считает Цеков.

Ранее стало известно, что на Украине заблокировали веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Под санкции попали 12 российских компаний. В их числе — информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» итак далее.